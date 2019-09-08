Вдова солиста группы Linkin Park собралась замуж

8 сентября 2019     30
Вдова солиста группы Linkin Park собралась замуж

Талинда Беннингтон — вдова солиста группы Linkin Park Честера Беннингтона — выходит замуж. Об этом она сообщила в своем Instagram.

«Я рада поделиться новостью о том, что обручена с моим ангелом Майклом. Моя семья, друзья и братья из Linkin Park приняли Майкла с распростертыми объятиями. Я продолжу чтить память Честера и делать все, чтобы его смерть не была напрасной. А всем, кто так же потерял близкого человека, говорю: вы снова будете счастливы. В вашем сердце найдется место для скорби, радости, грусти и любви», — написала Талинда.

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00:39 — 21 июля 2017

По данным TMZ, избранник Талинды — пожарный. Пара обручилась в апреле.

41-летний Честер Беннингтон был найден мертвым в своем доме 20 июля 2017 года. Медэкспертиза подтвердила, что исполнитель покончил с собой.

Самоубийство артиста связали с суицидом фронтмена Soundgarden Криса Корнелла, которому 20 июля должно было исполниться 53 года. Он ушел из жизни 18 мая 2017 года.

Честер Беннингтон — один из основателей и вокалист рок-группы Linkin Park. Он также пел в коллективах Dead by Sunrise, Grey Daze и Stone Temple Pilots.

Источник: Лента.Ру

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