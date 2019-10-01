Ведущий Первого канала прогнал украинца после оскорбления умершего Захарова

1 октября 2019     18
Ведущий Первого канала прогнал украинца после оскорбления умершего Захарова

Ведущий передачи «Время покажет» на Первом канале Артем Шейнин выгнал из студии украинского журналиста Андрея Метлева после его высказывания о режиссере Марке Захарове. Видеозапись опубликована на сайте канала.

Во время обсуждения ситуации на Украине Метлев отметил, что присоединение к Украинской ССР западных областей было агрессией со стороны Москвы. По мнению журналиста, форма «насильственного присоединения земли» вызвала сопротивление в виде радикального национализма.

На предложение Шейнина «исправить ошибку и отдать» эти регионы Метлев провел аналогии с режиссером. «Захаров, когда сжег партбилет, все помнят, это было позорно. Человек, который насосался от КПСС так, что аж разбух», — сказал он.

В ответ ведущий подчеркнул, что после этих слов гостю «стоит выходить в другую дверь, чтобы с ним не пересечься». «Серьезно говорю. Зная, что человека завтра похоронят, вы это говорите. Андрей Дмитриевич, пошел вон отсюда», — обратился к нему Шейнин.

После этого он подошел к Метлеву и начал лично выталкивать его из студии. Украинский журналист отметил, что не Шейнин приглашал его, чтобы выгонять, а также припомнил нападение на ведущего в Италии.

Инцидент произошел в марте 2018 года. Валерий Ананьев, принимавший участие в антитеррористической операции на востоке Украины, рассказал, что встретил Шейнина в итальянской Вероне и «чуть не убил это существо». Однако по словам Шейнина, нападения не было — украинец лишь подошел и пригрозил убить его, если бы они были в другом месте.

Художественный руководитель «Ленкома», театральный и кинорежиссер Марк Захаров умер 28 сентября после продолжительной болезни. Ему было 85 лет.

Источник: Лента.Ру

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