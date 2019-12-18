Венгрия указала на ошибку США в заявлениях по «Турецкому потоку»

Газопровод «Турецкий поток» не должен рассматриваться только как российский проект, это нечестно по отношению к другим участникам строительства. Такое мнение в эфире RTVI выразил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, комментируя заявление бывшего посла США на Украине Джона Хербста о том, что продвигающиеся Москвой интересы в сфере энергетики могут быть невыгодны европейским странам. Слова дипломата приводит ТАСС.

Сийярто указал на ошибку представителей США, отметив, что говорить о «Турецком потоке» как о проекте, в котором Россия играет доминирующую роль, — неправильно. «Давайте посмотрим на вовлеченные страны: Россия, Турция — член НАТО, Болгария — член ЕС и НАТО, Сербия — кандидат на вступление в ЕС, Венгрия — член ЕС и НАТО. Большинство участвующих [в проекте] стран — члены НАТО», — пояснил дипломат.

Источник: Лента.Ру