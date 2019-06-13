Венесуэла выпускает в оборот новые купюры номиналом до 50 тыс. боливаров

13 июня 2019     17
Венесуэла выпускает в оборот новые купюры номиналом до 50 тыс

Венесуэла выпускает в оборот три новые купюры номиналом в 10 тыс., 20 тыс., и 50 тыс. боливаров. Об этом в среду, 12 июня, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на центробанк республики.

Новые деньги будут вводиться в обращение постепенно и дополнят действующий сейчас набор денежных знаков.

20 августа 2018 года в Венесуэле началась деноминация — с купюр убрали пять нулей и привязали новую валюту — суверенный боливар — к национальной криптовалюте петро, стоимость которой приравнивается к цене на нефть.

Благодаря этому до 12 июня самой крупной купюрой оставался дензнак в 500 боливаров.

Официальный курс боливара к доллару США превысил шесть тысяч.

В начале сентября прошлого года уровень инфляции в стране превысил 200 тыс. процентов в годовом исчислении. С января по ноябрь рост цен составил 702 тыс. процентов, а в годовом выражении — 1,29 млн процентов.

11 июня стало известно, что в годовом выражении (исчисляемом с июня прошлого года) рост цен в стране оказался на уровне в 815 тыс. процентов.

Источник: Газета Известия

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