Венсан Кассель признался в любви к жене на русском языке

Французский актер Венсан Кассель признался на русском языке в любви к своей жене модели Тине Кунаки.

Это произошло после того, как она опубликовала в Instagram обложку номера журнала ELLE Russia со своей фотографией.

«Я люблю тебя, детка!», — написал Кассель в комментариях. Его сообщение сразу набрало почти 500 лайков.

Пользователи из России стали признаваться в любви звездной паре и просить их приехать в страну.

Венсан Кассель и Тина Кунаки вместе с 2016 года. Актер старше супруги на 30 лет. В апреле у пары родилась дочь Амазони.

В 2013 году Кассель расстался с итальянской актрисой Моникой Белуччи, в браке с которой он стал отцом двоих дочерей.

Источник: Газета Известия