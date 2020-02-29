Верующим рассказали об опасности целовать иконы

29 февраля 2020     20
Верующим рассказали об опасности целовать иконы

Православная традиция целовать иконы может представлять угрозу из-за распространения коронавируса. Об этом агентству РИА Новости рассказал официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич.

Он напомнил, что вирус передается воздушно-капельным путем, и на поверхности иконы, которую поцеловал заразившийся, также может оказаться вирус. В этом случае следующий поцеловавший реликвию также рискует заболеть.

Научный координатор итальянского Национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani Сальваторе Куриале также выразил опасения распространения коронавируса подобным способом. Он сравнил церковный обряд с поцелуем двух людей, один из которых может быть переносчиком инфекции.

25 февраля глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов призвал прихожан в Италии игнорировать требование властей закрыть храм из-за коронавируса. «А как евхаристию не совершать? Чума останавливалась от того, что люди начинали причащаться!» — заявил священник в эфире телеканала «Спас». «Тут и проверяется, готова ли община пострадать ради Господа», — добавил он.

Источник: Лента.Ру

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