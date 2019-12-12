Верховная Рада продлила закон об особом статусе Донбасса

Верховная Рада Украины продлила действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает «112 Украина».
Источник: Лента.Ру
Верховная Рада Украины продлила действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает «112 Украина».
Источник: Лента.Ру
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