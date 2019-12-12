Верховная Рада продлила закон об особом статусе Донбасса

12 декабря 2019     21
Верховная Рада продлила закон об особом статусе Донбасса

Верховная Рада Украины продлила действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает «112 Украина».

Источник: Лента.Ру

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