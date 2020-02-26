Ветеранов обеспечат кнопочными мобильными телефонами ко Дню Победы

26 февраля 2020     17
Ветеранов обеспечат кнопочными мобильными телефонами ко Дню Победы

Государство и сотовые операторы договорились о выдаче ветеранам Великой Отечественной войны бесплатных кнопочных телефонов ко Дню Победы. Об этом «Известиям» рассказал источник, близкий к Минкомсвязи.

Предположительно, услуги связи для ветеранов также будут бесплатными. Эксперты подсчитали, что на устройства могут потратить до 50 млн рублей, а на услуги связи — до 80 млн рублей в год.

Представители сотовых операторов рассказали, что компании поддержали проведение такой акции. Отмечается, что, несмотря на снижение продаж кнопочных телефонов, они по-прежнему востребованы. Сейчас доля таких устройств в общих продажах составляет 27%.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Возьмите трубку: ветеранов обеспечат кнопочными мобильными телефонами

Источник: Газета Известия

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