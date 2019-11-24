Ветеран три года пролежал мертвым в своей квартире

24 ноября 2019     14
Ветеран три года пролежал мертвым в своей квартире

Ветеран американских Военно-морских сил пролежал мертвым в собственной квартире три года. Об этом сообщает BuzzFeed.

Останки Рональда Уэйна Уайта обнаружили 10 ноября на кухне в его апартаментах в пригороде Далласа. Нашли тело местные сантехники: они проверяли помещения, в которых вода долгое время не использовалась. Считается, что мужчина скончался в конце октября — начале ноября 2016 года по естественным причинам: примерно в тот период он перестал отвечать на звонки родных. На момент смерти ему был 51 год.

По словам матери Уайта, она пыталась объявить его пропавшим. Однако мужчина давно был взрослым и много путешествовал, а потому полицейские не заводили дело. Теперь женщина требует ответов: «Как так вышло, что мой сын умер в этой квартире, и никто ничего не знает?»

В полиции указали, что Уайта никто не обнаружил за три года по невероятному стечению обстоятельств. Так, квартира находилась в самой дальней части жилого комплекса, на последнем, третьем этаже, а все окна были плотно заперты. Мужчина не успел наладить отношения с соседями, поскольку переехал в квартиру всего за несколько недель до смерти. Он также нигде не указывал новый адрес, его не знали и члены семьи. Кроме того, он был на пенсии, а потому ни один работодатель не заявлял о пропаже сотрудника. К тому же арендная плата за помещение вносилась автоматически.

В то же время несколько лет назад соседи, проживающие под квартирой Уайта, жаловались на жидкость, капающую с потолка. Пока техники искали причину, течь прекратилась. А поскольку дверь в апартаментах никто не открыл, то они не стали дальше заниматься этим вопросом.

Ранее в ноябре аналогичный инцидент произошел в Швеции. Умершего три года назад мужчину нашли в квартире жилого дома на острове Седермальм. На его пропажу обратили внимание соседи.

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Источник: Лента.Ру

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