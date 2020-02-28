Ветеринары вытащили из питона огромное пляжное полотенце

28 февраля 2020     10
Ветеринары вытащили из питона огромное пляжное полотенце

В Австралии ветеринары вытащили из питона огромное пляжное полотенце, которое тот проглотил. Об этом сообщает People.

На прошлой неделе пара из Австралии заметила, что с их питомцем, трехметровым питоном по кличке Монти (Monty), что-то не так. Когда они увидели, что змея полностью проглотила их пляжное полотенце, они немедленно отвезли ее в больницу.

В ветеринарной клинике Сиднея врачи сделали Монти рентген и убедились, что полотенце оказалось глубоко в брюхе питона. Чтобы достать его, ветеринары использовали эндоскоп, к которому прикрепили щипцы. С помощью них врачам удалось ухватиться за край полотенца и вытащить его через рот питона.

Всю операцию ветеринары засняли на видео и выложили на странице клиники в Facebook. «В нашей практике никогда не было ничего подобного. Мы рады сообщить, что в ходе операции не пострадал ни питон, ни полотенце», — написали они в комментарии к посту. Они добавили, что Монти выписали из клиники на следующий день, и сейчас с ним все хорошо.

Ранее сообщалось о диком питоне, который проглотил домашнюю кошку. Чтобы такого больше не повторялось, змеелов отвез змею подальше от густонаселенных мест и выпустил в лесу.

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Источник: Лента.Ру

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