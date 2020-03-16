«Вечерний Ургант» отказался от зрителей

16 марта 2020     6
«Вечерний Ургант» отказался от зрителей

Команда шоу «Вечерний Ургант» приняла решение снимать следующие выпуски шоу без зрителей в студии. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте программы.

В сообщение сказано, что реакция в зале является неотъемлемой частью программы, однако команда шоу «очень дорожит здоровьем зрителей».

В настоящее время в мире зарегистрировано более 162 тысяч заразившихся коронавирусом. От вызванного им заболевания COVID-19 умерли 5,8 тысячи человек, 75,6 тысячи излечились. Случаи заболевания выявлены в 146 странах. Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

Источник: Лента.Ру

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