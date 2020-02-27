«Вечно молодая» 41-летняя женщина раскрыла секреты красоты

27 февраля 2020     19
«Вечно молодая» 41-летняя женщина раскрыла секреты красоты

«Вечно молодая» 41-летняя светская львица Эйми Сунь Юньюнь (Aimee Sun Yunyun) призналась, что подписчики в социальных сетях часто принимают ее дочь за ее младшую сестру, и раскрыла секреты красоты. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Юньюнь с детства вела роскошный образ жизни — ее отец основал компанию, которая занимается мобильной связью, а мать входит в состав правления одного из крупных банков. Еще когда она была подростком, ей дарили украшения с бриллиантами и сумки от крупных брендов.

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В 21 год Юньюнь вышла замуж за миллионера, который был на семь лет старше нее. У них родились дочь и сын. Сейчас светская львица работает фэшн-директором в местной сети магазинов, а также основала собственную ювелирную компанию.

Жительница Тайваня утверждает, что сумела сохранить моложавую внешность благодаря тщательному ежедневному уходу за кожей. Юньюнь наносит увлажняющий крем на все тело несколько раз в день. Особенное внимание она уделяет шее, так как, по ее мнению, «именно она раскрывает возраст человека». Из уходовой косметики светская львица использует только тоник, сыворотку, крем для кожи вокруг глаз и увлажняющий крем.

Помимо этого, Юньюнь придерживается нестрогой диеты с преобладанием овощей в рационе. Больше всего ей нравится вареная куриная грудка, пак-чой и салат. Каждый день она пьет яблочный сок, так как верит, что таким образом получает достаточно витамина C.

Юньюнь каждый день делает зарядку и два раза в неделю ходит в тренажерный зал. Она предпочитает тренировки со свободными весами.

Главным секретом стройности китаянка называет ежедневное взвешивание. Если она видит, что ее вес увеличился, то временно сокращает рацион.

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Источник: Лента.Ру

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