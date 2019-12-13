«Вечно молодая» 48-летняя модель раскрыла секрет своей привлекательности

13 декабря 2019     9
«Вечно молодая» 48-летняя модель раскрыла секрет своей привлекательности

«Вечно молодая» жительница Лондона, Великобритания, назвала секретом своей привлекательности растительную диету. Об этом сообщает издание Daily Mail.

48-летняя Виктория Физерстоун Пирс (Victoria Featherstone Pearce), утверждает, что незнакомцы часто принимают ее за молодую девушку. По ее словам, 15 лет назад она стала веганкой и исключила из своего рациона продукты животного происхождения. Модель убеждена, что именно это питание помогает ей оставаться в форме.

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«Я не ела мясо лет с шести, а веганкой стала в 33 года, когда узнала всю правду о молочных продуктах, — рассказывает Виктория. — Я уверена, что переход на новый тип питания отразился на моей внешности. Я чувствую себя более здоровой и привлекательной, чем 20 лет назад». Британка также подчеркнула, что не использует косметику, протестированную на животных, и никогда не вкалывала ботокс.

Виктория отметила, что в модельном бизнесе большое внимание уделяют цифрам, в том числе и возрасту. «Я считаю, что зрелым моделям есть что предложить на рынке. И я не хочу быть лишь набором цифр», — заявила она. Недавно британке пришлось утаить на кастинге свой реальный возраст, поскольку рассматривались кандидаты до 38 лет. Когда она все же получила работу и призналась во лжи, организаторы не могли поверить, что она на десять лет старше.

«Индустрия моды нуждается в переменах. Сейчас женщины любых возрастов страдают от комплексов, хотя модельный бизнес напротив должен вселять в них уверенность», — подытожила она.

В августе жительница английского города Йорк Шани Хасан назвала секретом своей привлекательности отсутствие отношений. «В моей жизни нет мужчины, который заставляет меня нервничать. Поэтому у меня нет морщинок и других признаков старения», — заявила Хасан.

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Источник: Лента.Ру

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