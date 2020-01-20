«Вечно молодая» 63-летняя актриса раскрыла секрет своей привлекательности

«Вечно молодая» актриса и певица из тайваньского города Цзилун раскрыла секрет своей привлекательности. Об этом сообщает издание Daily Mail.

63-летняя Чен Мэйфен (Chen Maifen) каждый день получает десятки комплиментов от поклонников, пораженных ее моложавой внешностью. В 1975 году, когда ей было 19 лет, Мэйфен получила титул королевы красоты. Когда ей было 36 лет, самая влиятельная телеведущая страны Чжан Сяоян объявила ее «самой горячей тетей Тайваня».

Мэйфен рассказала, что у нее есть привычка по утрам есть суп с несколькими ломтиками имбиря. Актриса полагает, что именно это позволяет ей сохранять молодость кожи.

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00:01 — 7 марта 2019

Она призналась, что она не фанат фитнеса и считает, что мотивировать себя на поход в спортзал непросто, поэтому наняла инструктора, с которым занимается силовыми тренировками один или два раза в неделю.

Актриса каждый день носит обувь на высоком каблуке. Чтобы минимизировать вред для суставов, по вечерам она босиком стоит на специальной наклонной подставке для ног, позволяющей перенести вес всего тела на пятки. При этом Мэйфен похлопывает себя по рукам, ногам и суставам. Она верит, что таким образом помогает движению энергии по телу.

Чен поблагодарила своих фанатов и подписчиков за поддержку в соцсетях и добавила, что ее самый большой секрет — это оставаться в хорошем настроении каждый день.

Пять лет назад Мэйфен пережила болезненный развод с американо-тайваньским мужем, с которым она была в браке десять лет. Детей у актрисы нет, поэтому ей пришлось оправляться от удара в одиночку. Она говорит, что теперь собирается встретить новую любовь.. «Но мужчинам нравятся молодые женщины, поэтому мне трудно найти идеального партнера», — отметила она.

Ранее сообщалось, что «вечно молодая» жительница английского города Саутенд-он-Си, графство Эссекс, поделилась секретами своей привлекательности. Она никогда не вкалывала ботокс, а для ухода за кожей пользуется бюджетными косметическими средствами.

Источник: Лента.Ру