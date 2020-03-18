«Вечно молодую» 40-летнюю женщину с шестью детьми приняли за подружку ее сына

Внешность «вечно молодой» многодетной британки поразила пользователей видеосервиса TikTok. Об этом пишет издание Unilad.

Клэр Бэррет (Claire Barratt) из города Кингстон-апон-Халл зарегистрировалась в TikTok три месяца назад. С тех пор ее видео посмотрели миллионы раз, а на ее аккаунт подписались 145 тысяч человек. Она надеется, что ее популярность продолжит расти, и к Новому году у нее будет миллион подписчиков.

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00:01 — 7 марта 2019

Хотя Бэррет 40 лет, и у нее шестеро детей, зрители нередко принимают женщину за подружку ее собственного сына. Чтобы доказать, что она куда старше, ей пришлось выложить в интернет фотографию водительских прав, в которых указана дата ее рождения. «Честное слово, ты выглядишь так молодо, что мне казалось, мы ровесники, а мне 23», — пишет в комментариях один из ее поклонников. «Ты реально выглядишь на 20, в чем секрет, сестренка?» — спрашивает другая.

По словам Бэррет, ее образ в TikTok очень близок к реальности, хотя бывают дни, когда она чувствует себя не на 21 год, а на 121. При этом женщина утверждает, что у нее есть видео, перед которыми она даже не делала макияж. «Когда становишься родителем, легко забыть, какой ты была раньше, — говорит она. — Я хочу сказать, что нужно не терять себя и веселиться».

Ранее сообщалось о «вечно молодой» жительнице Ирландии, которую часто принимают за старшую сестру собственной дочери. Секретом своей моложавой внешности женщина считает регулярные физические нагрузки, здоровое питание и хорошее настроение.

Источник: Лента.Ру