Вечный огонь перенесут на время с Сапун-горы в Севастополе

В Севастополе в государственном музее героической обороны и освобождения Севастополя 19 ноября состоится церемония переноса Вечного огня. Его на время переместят с традиционного места на Сапун-горе в здание музея диорамы «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года».

Это связано с ремонтными работами на территории мемориального комплекса. Их проведут в преддверии празднования 75-й годовщины Великой Победы. Вечный огонь у Обелиска Славы покинет свое место впервые за 49 лет, пишет онлайн-издание «Новый Севастополь».

Символ памяти павших героев-освободителей города зажгли у подножия Обелиска Славы 9 мая 1970 года. От него были зажжены Вечные огни в Ялте, Керчи, Одессе и Новороссийске.

Агентство напоминает, что министр культуры России Владимир Мединский сообщал о планах реконструкции комплекса на Сапун-горе и о выделении на эти цели около 200 млн рублей. Первый этап должны завершить к апрелю 2020 года.

Источник: Газета Известия