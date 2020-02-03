Взрывное устройство на теле террориста в Лондоне оказалось муляжом

3 февраля 2020     7
Взрывное устройство на теле террориста в Лондоне оказалось муляжом

Взрывное устройство на преступнике, который совершил теракт в лондонском районе Стретем, было муляжом. Об этом сообщила полиция британской столицы.

Отмечается, что мужчина действовал под влиянием радикальных исламистских идей. На его теле правоохранители обнаружили пояс смертника. На место были вызваны специалисты для его разминирования, которые установили, что это был муляж.

По данным «Би-би-си», мужчина, совершивший теракт, был недавно отпущен из тюрьмы, где отбывал срок за преступления, связанные с терроризмом.

2 февраля в британской столице произошел теракт: мужчина с ножом нанес нескольким людям ранения, после чего его застрелили полицейские. В результате нападения террориста пострадали два человека. По данным Reuters, нападавший был связан с исламистами. Расследованием случившегося занимается контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда.

Источник: Лента.Ру

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