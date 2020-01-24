Взрыв газа произошел в жилом доме в Каменск-Уральске

В одном из многоквартирных домов Каменск-Уральска (Свердловская область) произошел взрыв газа, сообщает 24 января РЕН ТВ.

По данным телеканала, хлопок произошел на последнем этаже пятиэтажки. Возгорания не последовало.

В результате происшествия пострадала одна женщина. Она госпитализирована. Спасатели эвакуировали из подъезда 28 человек. Отмечается, что взрыв повредил стену между квартирами. Трещины образовались на нижних этажах.

20 января сообщалось, что жильцы трех подъездов вернулись в дом в Уфе, где 15 января произошел взрыв газа.

Источник: Газета Известия