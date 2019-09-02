Взрыв под Северодвинском связали с испытанием принципиально новой техники

Взрыв на военном полигоне под Северодвинском стал следствием испытаний образцов принципиально новой техники. Об этом в интервью принадлежащей семье Демьяна Кудрявцева газете «Ведомости» рассказал вице-премьер Юрий Борисов.

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00:01 — 12 августа

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По его словам, никто в этом случае, к сожалению, не может исключить риски возникновения инцидентов. При этом Борисов заверил, что опасность для здоровья от радиации исключена как для пострадавших, так и для врачей. «Более подробно я не хотел бы это комментировать», — резюмировал он.

8 августа на полигоне под Северодвинском произошла авария во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки с изотопными источниками питания. Тогда погибли пятеро сотрудников «Росатома» и двое представителей Минобороны. После аварии появилось сообщение о кратковременном превышении мощности дозы гамма-излучения, однако, по заверению экспертов в атомной отрасли, это не представляло опасности для местных жителей.

Источник: Лента.Ру