Вибрирующая посылка напугала сотрудников «Почты России»

3 сентября 2019     18
Вибрирующая посылка напугала сотрудников «Почты России»

В городе Белово Кемеровской области эвакуировали центральное отделение «Почты России». Причиной стала посылка, в которой заработала машинка для стрижки волос, передает «Газета Кемерова» со ссылкой на источники.

Инцидент произошел утром во вторник, 3 сентября. Сотрудники почтового отделения заметили подозрительную посылку, содержимое которой вибрировало, и вызвали бригаду спасателей. На место прибыли патрульные с собаками. Персонал и посетителей вывели из здания.

«В ходе проверки ничего страшного не обнаружили: в коробке оказалась машинка для стрижки волос», — пояснили представители экстренных служб региона.

По данным управления федеральной почтовой связи (УФПС) Кемеровской области, работа отделения «Почты России» в городе Белово полностью восстановлена.

В июле сообщалось, что жительница американского города Спрингфилд, штат Иллинойс, получила почтовую открытку, датированную 1993 годом, спустя 26 лет. «Открытка прекрасно сохранилась, учитывая, что она пылилась на почте целых 26 лет», — подчеркнула она.

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Источник: Лента.Ру

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