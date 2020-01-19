Видеотрансляция матча «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» пройдет онлайн

19 января 2020     16
Видеотрансляция матча «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» пройдет онлайн

В 23-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ) 2019/2020 сыграют «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Матч состоится 19 января 2020 года и начнется в 19:30 по московскому времени. Смотрите прямую видеотрансляцию игры «Ливерпуль» — МЮ онлайн по сезонной подписке в подарок.

«Ливерпуль» выиграл 20 из 21 тура нынешнего сезона АПЛ. В активе мерсисайдцев 61 очко — на 14 больше, чем у ближайшего преследователя — «Манчестер Сити». Красные не пропускали в шести последних матчах в чемпионате.

МЮ занимает пятое место в турнирной таблице, у подопечных Уле-Гуннара Сульшера 34 очка. Победная серия манкунианцев составляет два матча: разгром «Норвича» в чемпионате (4:0) и победа над «Вулверхэмптоном» (1:0) в Кубке лиги.

«Манчестер Юнайтед» — единственная команда, отобравшая очки у «Ливерпуля» в нынешнем сезоне АПЛ. Матч первого круга завершился вничью — 1:1. До 85-й минуты МЮ выигрывал благодаря голу Маркуса Рэшфорда, но команду Клоппа спас Адам Лаллана.

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Источник: Лента.Ру

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