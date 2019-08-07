Вилли Токарева похоронят на Калитниковском кладбище

7 августа 2019     19
Вилли Токарева похоронят на Калитниковском кладбище

Певца Вилли Токарева похоронят на Калитниковском кладбище Москвы в пятницу, 9 августа. Об этом сообщил народный артист России Николай Тамразов, близкий к семье покойного.

По его словам, отпевание шансонье пройдет в храме Святителя Николая в Котельниках с 09:00 до 12:00 мск, после чего процессия направится на кладбище. Будет ли гражданская панихида он не уточнил, пишет ТАСС.

Вилли Токарев скончался после продолжительной болезни. Артист находился в столичном онкологическом центре с начала июля.

Исполнитель песен в жанре русского шансона родился 11 ноября 1934 года на хуторе Чернышев (Северо-Кавказский край РСФСР). В 1974 году эмигрировал в США. Работал в Нью-Йорке курьером и таксистом. Затем выступал как певец в ресторанах.

С конца 1980-х артист начал гастролировать в СССР, затем переехал в Москву.

Известность Токареву принесли композиции «Летят перелетные птицы», «В шумном балагане» и другие. Всего за свою карьеру музыкант записал порядка 50 альбомов.

Источник: Газета Известия

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