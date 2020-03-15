Вильфанд пообещал москвичам два дня потепления

Всю предстоящую неделю погода в столице будет почти соответствовать климатической норме. В четверг москвичей ожидает потепление, которое продержится два дня. Об этом в воскресенье, 15 марта, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В начале рабочей недели в столице градусники термометров покажут около 4-5 градусов выше нуля. В среду потеплеет до 7 градусов, а после четверга с 6-11 градусами тепла и пятницы с +4-+9 градусами москвичей ожидает очередное похолодание.

«Ночные температуры будут (составлять — ред.) 3-5 градусов (мороза — ред.), а днем среднесуточная температура будет (составлять — ред.) около нуля градусов в эти дни», — цитирует ТАСС заявление метеоролога.

К утру воскресенья 15 марта в Москве выпало десять миллиметров осадков, что составляет около 30% месячной нормы. Накануне столицу накрыло мартовской метелью, а ночью столбики термометров опустились до минус 7 градусов.

Источник: Газета Известия