Вильфанд спрогнозировал «фантастические изменения» погоды на Таймыре

10 марта 2020     25
Вильфанд спрогнозировал «фантастические изменения» погоды на Таймыре

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни на Таймыре ожидаются резкие потепления и похолодания. Колебания температуры составят около 30 градусов.

«А на Таймыре будут фантастические изменения», — цитирует метеоролога «РИА Новости».

По его словам, в субботу на полуострове было минус 4-8 градусов, а во вторник, 10 марта, температура опустится до минус 20-32 градусов.

«Такие резкие изменения, а к субботе опять будет минус 4-7 градусов…», — добавил Вильфанд.

Ранее, 9 марта, ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что согласно долгосрочным расчетам, температура воздуха предстоящим летом на европейской территории России будет очень комфортной.

Источник: Газета Известия

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