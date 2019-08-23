Виновника ДТП с 4 погибшими осудили в Пензенской области

В пензенской области вынесен приговор в отношении водителя грузовика, который спровоцировал серьезное ДТП. Жертвами аварии стали четыре человека, еще пятеро получили травмы.

ДТП произошло в июне 2018 года на трассе в Мокшанском районе. На дороге было введено реверсивное движение в связи с ремонтом дороги. По данным суда, обвиняемый перевозил 12 т молочной продукции, он не учел дорожные знаки и погодные условия, ехал со скоростью 70 км/ч и допустил столкновение с колонной машин, которые ожидали разрешения на проезд участка. Повреждения получили семь транспортных средств. Водитель и три пассажира автомобиля «ВАЗ» скончались на месте, еще пять человек пострадали. Об этом сообщает ИА «Пенза-пресс».

С водителя грузовика суд взыскал 1,8 млн рублей в качестве компенсации морального вреда семьям погибших. Мужчину приговорили к шести годам лишения свободы, также ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, в течение двух лет.

Источник: Газета Известия