Виновник ДТП выплатит пострадавшему 250 тыс. рублей в Калужской области

10 октября 2019     17
Виновник ДТП выплатит пострадавшему 250 тыс

Судебные приставы Калужской области взыскали с жителя Кондрово 250 тыс. рублей задолженности. Мужчина должен был выплатить их пострадавшему в ДТП.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Калужской области, за взысканием средств обратился пострадавший. Ему должны были выплатить 250 тыс. рублей за причинение морального вреда в результате ДТП, однако виновник уклонился от уплаты, пишет газета «Весть».

Должника ограничили в праве выезда из страны и вынесли постановление о взыскании дополнительного сбора в размере 17,5 тыс. рублей. Мужчина внес несколько десятков тысяч рублей, после чего судебные приставы провели арест имущества в его квартире. Это помогло виновнику ДТП найти средства и выплатить их в полной мере.

В сентябре сообщалось, что судебные приставы получат право выламывать двери квартир и домовладений для проверки правомерности их перепланировки и установки газового оборудования, если должник отказывается впустить их.

Источник: Газета Известия

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