Виноделы рассказали о перспективности экспорта вина из России в Китай

Российские виноделы уверены, что они могут усилить свои позиции на китайском рынке при условии снижения пошлин. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 26 декабря, ссылаясь на мнение представителей отрасли.

«Ввозная пошлина на импорт кубанского вина в Китай составляет порядка 50%. Ее уменьшение естественно сделает наши вина более конкурентоспособными на китайском рынке, повлияет на снижение розничных цен», — сообщил замглавы «Фанагории» по внешнеэкономической деятельности Михаил Лелюк.

Председатель ассоциации «Кубаньвиноградалко» Наталья Чибинева отметила, что «снижение пошлин естественно способствовала бы завоеванию китайского рынка». Они считает, что это важный фактор для того, чтобы розничные цены были на уровне или даже ниже, чем у других производителей.

Президент и председатель совета директоров ПАО «Абрау-Дюрсо» Павел Титов также подтвердил, что российские вина стоят пока дороже импортируемых из других стран. Однако и он выразил надежду на снижение или отмену пошлины.

Собеседник информагентства винодел Валерий Захарьин отметил, что партнеры из Китая готовы работать с компаниями полуострова, несмотря на введенные санкции после воссоединения Крыма с Россией.

23 декабря Совет Федерации одобрил закон о виноделии. Проект направлен направлен на установление правовых, организационных, технологических и экономических основ в области виноградарства и виноделия.

18 декабря этот законопроект приняла в третьем чтении Госдума. Против документа не высказался ни один депутат.

Закон о виноделии станет базовым для отрасли. Он будет регламентировать условия для ее развития и защищать население от контрафактной продукции.

К субъектам виноделия и виноградарства отнесены виноградарские и винодельческие хозяйства, научные, профессиональные и образовательные организации, которые занимаются производством продукции виноградарства и виноделия, ее первичной и последующей переработкой.

Кроме того, создание отрасли виноградарства и виноделия сыграет серьезную роль в развитии экономики страны за счет новых рабочих мест, импортозамещения и поступления дополнительных доходов в бюджеты Краснодара, Крыма, Севастополя, Ростовской области, Дагестана, Ставрополя, Волгограда и Астрахани.

Источник: Газета Известия