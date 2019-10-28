Виртуальная «Алиса» заявила об ошибке

28 октября 2019     9
Виртуальная «Алиса» заявила об ошибке

Пользователи голосового помощника «Алиса» заявили о сбое в его работе и устройств с ним. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте «Яндекса».

В компании отметили, что специалисты работают над устранением сложностей. «У некоторых пользователей может вести себя не так, как нужно — уже стараемся вернуть все на свои места», — написали представители «Яндекса» в ответ на жалобы пользователей.

Виртуальный голосовой помощник «Алиса» был запущен в 2017 году. Он распознает естественную речь, имитирует живой диалог, дает ответы на вопросы пользователя и, благодаря запрограммированным навыкам, решает прикладные задачи. По данным «Яндекса», месячная аудитория «Алисы» по состоянию на январь 2019 года составила 30 млн человек.

Источник: Лента.Ру

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