Виртуальный жиголо устроился в МВД и позаимствовал у мертвеца банковскую карту

16 июля 2019     10
Виртуальный жиголо устроился в МВД и позаимствовал у мертвеца банковскую карту

На Камчатке следователи возбудили уголовное дело в отношении участкового полиции, который провернул несколько афер, чтобы обогатиться. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

По данным ведомства, 34-летний подозреваемый, работавший в 2015 году в управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Сахалинской области, через сайт знакомств завел виртуальный роман с 41-летней женщиной, проживающей в другом государстве. На протяжении полугода мужчина обманом выманил у «возлюбленной» более двух миллионов рублей.

Затем фсиновец перебрался из Сахалина на Камчатку и сменил работу. Он устроился в полицию на должность участкового уполномоченного.

В 2018 году полицейский, находясь на службе, принял от 45-летнего жителя Иркутской области заявление о пропаже паспорта и банковской карты. Участковый незаконно забрал у мужчины сим-карту, с ее помощью получил доступ к его персональным данным, что позволило ему оформить на имя потерпевшего кредит на 205 тысяч рублей.

Также следователи выяснили, что полицейский пользовался денежными средствами, находившимися на банковской карте умершего гражданина. Он ее забрал во время осмотра квартиры, где скончался хозяин.

Решается вопрос об аресте участкового.

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Источник: Лента.Ру

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