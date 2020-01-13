Вирус свиного гриппа выявили в Красноярском крае

Врачи выявили в Красноярском крае циркуляцию вируса свиного гриппа. Заболеваемость пока остается ниже эпидемического уровня.

По данным Роспотребнадзора, вирусы свиного гриппа и гриппа В легко передаются от человека к человеку. По данным ведомства, уровень заболеваемости остается на минимальном уровне. Специалисты просят жителей Красноярского края соблюдать меры профилактики и соблюдать осторожность. Об этом пишет ИА KrasnoyarskMedia.

С начала года в регионе выявлено около 4,6 тыс. случаев ОРВИ. В большинстве случаев болеют дети младше шести лет.

Ранее сообщалось, что в начале 2020 года в Приморском крае выявлены три вируса гриппа H1N1, H3N2 и В. Жители региона обращаются к врачам с простудными симптомами каждый день.

Источник: Газета Известия