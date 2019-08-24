Заместитель главы администрации Тамбова Алексей Ануфриев погиб в Рязанской области, его сбила проезжающая машина. Об этом в субботу, 24 августа, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы мэрии города Надежда Пилипенко.
Она заявила, что он работал в администрации области с 2017 года и отвечал за вопросы экономики.
В пресс-службе управления МВД по Рязанской области сообщили, что Ануфриев был сбит автомобилем в Скопине, пытаясь в неположенном месте перейти дорогу на 266-м км трассы М-6 Москва — Астрахань. По данным экстренных служб города, он вероятно приехал рейсовым автобусом Москва — Тамбов.
Источник: Газета Известия
|
Вице-мэр Тамбова погиб в ДТП
Заместитель главы администрации Тамбова Алексей Ануфриев погиб в Рязанской области, его сбила проезжающая машина. Об этом в субботу, 24 августа, …
|
Трампа уличили в помощи России со строительством «Северного потока-2»
Отменив визит в Данию, президент США Дональд Трамп способствует строительству «Северного потока-2». К такому выводу пришел Welt. Издание утверждает, что …
|
Савченко рассказала об «украинизации» России
Россияне скоро будут понимать украинский язык, заявила депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко. По словам политика, российские телеканалы транслируют …
|
«Это безответственность»: как в России отреагировали на дисквалификацию Кузнецова за употребление кокаина
Федерация хоккея России заявила, что наркотическое вещество, обнаруженное в крови российского хоккеиста Евгения Кузнецова во время чемпионата мира в Словакии, …
|
Власти озаботились птицами после аварийной посадки A321 в поле
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовит отчет об авиационном происшествии с самолетом Airbus A321, совершившим аварийную посадку на кукурузное поле в …