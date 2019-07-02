Вице-президент США экстренно отменил рабочую поездку

Вице-президент США Майк Пенс экстренно вызван в Вашингтон, в результате чего ему пришлось отменить запланированный визит в штат Нью-Гэмпшир, передает Fox News.

Об отмене выступления стало известно незадолго до того, как самолет Пенса должен был прибыть по месту назначения. «Произошло нечто, из-за чего вице-президенту пришлось остаться в Вашингтоне. Это не причина для тревоги. Вскоре будет названа новая дата его поездки в Нью-Гэмпшир», — заявила представитель политика Алисса Фара.

По данным телеканала, причина возвращения Пенса не связана с национальной безопасностью США, его здоровьем или здоровьем президента страны Дональда Трампа. Сообщается, что сейчас он находится в Белом доме. Трамп также находится в американской столице, но никаких официальных мероприятий с его участием не запланировано.

Майкл Пенс занимает должность вице-президента США с января 2017 года. В течение четырех лет до этого он был губернатором штата Индиана.

Источник: Лента.Ру