Вице-премьер назвал «ахиллесову пяту» российской космонавтики

11 января 2020     16
Вице-премьер назвал «ахиллесову пяту» российской космонавтики

Ахиллесовой пятой российской космической отрасли является отсутствие рентабельности и серийного производства ракетной техники. Такое мнение высказал в субботу, 11 января, журналистам вице-премьер России Юрий Борисов по итогам посещения предприятия «Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева» (ИСС).

«Сегодня задача отрасли — сформировать ясную и понятную политику, в основе которой должны лежать принципы унификации и стандартизации решений, чтобы обеспечить соответствующую рентабельность и выйти на серийное производство. Это ахиллесова пята отрасли сегодня» — цитирует слова Борисова ТАСС.

Вице-премьер считает, что задачей руководства «Роскосмоса» является нахождение реальных путей оздоровления отрасли. «Страна должна гордиться своей космической индустрией, для этого все возможности присутствуют», — добавил он.

Борисов пояснил, что в 1990-е годы в отрасли сложилась неблагоприятная ситуация. «Это и объективная нехватка средств, и увлечение использованием западной элементной компонентной базы, которая привела в условиях санкционного воздействия к остановке или передвижке вправо работ. Эти все вещи необходимо учесть и парировать, хеджировать эти риски», — заключил он.

В сентябре 2019 года на совещании по вопросам развития инфраструктуры космодрома Восточный и перспективных ракетных комплексов в Амурской области президент России Владимир Путин заявил, что наше государство должно «быть на шаг впереди» в условиях роста конкуренции на рынке космических услуг.

Для этого российский президент призвал предлагать технологические решения действительно завтрашнего дня, а среди приоритетов отрасли назвал создание ракеты-носителя нового поколения среднего класса «Союз-5», испытания которой планируются в 2022 году.

Источник: Газета Известия

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