Вице-премьер России Борисов встретится с президентом Венесуэлы Мадуро

Вице-премьер России Юрий Борисов в Каракасе встретится с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом в субботу, 5 октября, сообщили в аппарате зампреда правительства РФ.

«Запланирована встреча с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро», — цитирует сообщение «РИА Новости». Борисов уже прибыл в столицу Венесуэлы.

1 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Мадуро в ходе визита в РФ говорил с российским лидером Владимиром Путиным о вопросах выплаты внешнего долга.

В тот же день в Минфине России сообщили, что Венесуэла провела очередной платеж по долгу перед Россией, однако сумму не уточнили. Предыдущий транш был переведен в апреле. Известно, что общая сумма долга — $3 млрд.

25 сентября президент Венесуэлы встретился в Кремле с Владимиром Путиным. Мадуро подарил российскому лидеру копию сабли венесуэльского героя-освободителя Симона Боливара.

Источник: Газета Известия