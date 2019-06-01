Вице-премьер Украины пригрозил новой власти проблемами из-за языка

Вице-премьер Украины, министр социальной политики Павел Розенко пригрозил новой власти страны переворотом в случае отмены принятого ранее закона об украинском языке. Об этом он написал в своем Facebook.

«Для “новых русских” новой власти на Украине. В свое время один “фунт” для одного президента уже отменял закон об украинском языке и писал новый. Отгребли и за поребрик (сбежали за границу — «прим. Ленты.ру»). Можем повторить», — заявил он, намекая на бывшего депутата Рады Вадима Колесниченко и экс-главу государства Виктора Януковича, уехавших в Россию в 2014 году.