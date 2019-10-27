Вице-спикер Госдумы оценил проект закона о развитии виноделия в России

27 октября 2019     3
Вице-спикер Госдумы оценил проект закона о развитии виноделия в России

Проект закона о развитии виноградарства и виноделия может помочь отечественным производителям и развитию отрасли в целом. Такое мнение высказал вице-спикер Госдумы Сергей Неверов в рамках IX Всероссийского саммита виноделов в воскресенье, 27 октября.

Законопроект направлен на единое правовое регулирование в сфере виноделия для повышения качества и конкурентоспособности российской продукции. Его на рассмотрение внесли депутаты парламента от всех фракций.

«Одна из особенностей проекта — он максимально устанавливает нормы прямого действия и вводит в законодательство основные определения отрасли», — пояснил парламентарий в разговоре с «Известиями».

Вице-спикер подчеркнул, что саммит виноделов, собирающий ежегодно тысячи участников, может способствовать выработке грамотных коллективных решений важных проблем отрасли в России. Он также выразил надежду на принятие законопроекта в Госдуме до конца 2019 года.

Ранее 27 октября гендиректор акционерного общества «Завод шампанских вин» «Новый Свет» Алексей Пугачев предложил создать рейтинг российского вина. По его мнению, сегодня российские производители вина сталкиваются с трудностями в популяризации своего продукта из-за запрета на его рекламу. Принятие закона о виноделии Госдумой, в видении Пугачева, может стимулировать распространение и рост популярности вин из России.

24 октября в Республике Крым начал работу первый международный винный конкурс имени Льва Голицына. Мероприятие прошло на площадке винзавода «Массандра» в Ялте в рамках IX Всероссийского саммита виноделов. Итоги конкурса подвели 26 октября.

Источник: Газета Известия

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