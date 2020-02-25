Владельцы карт «Мир» Сбербанка смогут снимать наличные в сельских магазинах

Владельцы карт «Мир» теперь могут снимать наличные на кассах магазинов-партнеров Сбербанка в удаленных и малонаселенных пунктах. Пока речь идет о картах «Мир», эмитированных Сбербанком, но в скором времени этот сервис будет доступен и держателям национальных платежных карт других банков, говорится в сообщении кредитной организации.

Сейчас уже более 4000 торговых точек во всех регионах России стали банковскими агентами Сбербанка в удаленных и малонаселенных пунктах, где нет офисов и банкоматов банка. Теперь можно снять наличные без комиссии в привычных торговых точках, совершив минимальную покупку.

Чтобы предоставить своим клиентам этот сервис, торговой точке необходимо получить статус банковского платежного агента, а банку в свою очередь — провести доработку терминального оборудования.

«Миллионы работников бюджетных учреждений, пенсионеров, получателей льгот пользуются картами «Мир» и теперь — как и владельцы карт Visa и Mastercard — могут снимать наличные, оплачивать ими жилищно-коммунальные услуги в сельских магазинах, совмещая эти операции с покупкой продуктов и хозяйственных товаров», — говорит директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Сбербанка Дмитрий Малых

Вместе с ростом числа агентских точек расширяется и их функциональность. Так, изначально там можно было только снять наличные с карты, но в октябре 2019 года появилась возможность оплачивать услуги ЖКХ, стационарной связи и прочее по картам Visa, Mastercard и «Мир». Оплатить услугу можно по штрихкоду с квитанции или выбрав получателя из списка в онлайн-кассе магазина. Как и в офисе банка, для подтверждения операции клиенту выдается чек. Комиссия за прием платежа аналогична комиссии по безналичным операциям с использованием банковской карты в офисе банка.

«Мы уверены, что возможность снимать наличные в торговых точках позволит не только повысить уровень финансовой доступности в разных регионах нашей страны, но и сформировать у держателей «Мира» привычку приходить в торговые точки с картой и расплачиваться ей, что будет также способствовать росту уровня безналичных платежей», — отмечает директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов системы «Мир» Мария Точилова.

Платежная система «Мир» начала внедрение сервиса в 2019 году, и сейчас он дает возможность снять наличные с карты «Мир» в тех магазинах, которые обслуживает банк, выпустивший карту. В конце апреля 2020 года сервис будет доступен и для межбанковских операций.

Источник: Лента.Ру