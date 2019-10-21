Владимир Соловьев попал в книгу рекордов Гиннеса

21 октября 2019     12
Владимир Соловьев попал в книгу рекордов Гиннеса

Российского телеведущего Владимира Соловьева внесли в Книгу рекордов Гиннесса за самое длительное пребывание в эфире в течение одной недели. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Из информации следует, что с 18 по 24 марта 2019 года кадры с участием журналиста транслировали по телевидению на протяжении 25 часов 53 минут и 57 секунд.

Он пять дней подряд находился в прямом эфире не менее пяти часов в сутки в рамках своих передач «Кто против?» и «Вечер с Владимиром Соловьевым».

«Каждую минуту наших выпусков мы считали самостоятельно, если быть точнее — этим занималось независимое подразделение программной дирекции ВГТРК», — цитирует телеведущего ТАСС.

Ведущий рассказал, что записи копировали на файлообменник, сопровождали их документами, подтверждающими эфирные выходы, переводили на английский язык, заверяли апостилем и отправляли комиссии.

Соловьев более чем на четыре часа побил предыдущий рекорд, установленный японцем Монта Мино, который за неделю провел в телеэфире 21 час 42 минуты, пишет сайт aif.ru.

Соловьев — кандидат экономических наук. Он журналист, радио- и телеведущий, а также писатель, уточняет «Федеральное агентство новостей».

30 сентября свадьба в Дербенте (Республика Дагестан), организованная в День города в воскресенье на стадионе Нарын-Кала, попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая многонациональная свадьба и церемония с самым большим количеством гостей. В мероприятии приняли участие 30 пар, представляющие 16 дагестанских национальностей, а также более 10 тыс. гостей.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Врио губернатора Севастополя хотел купить плакат «Рукожопы, вон из правительства!»
Врио губернатора Севастополя хотел купить плакат «Рукожопы, вон из правительства!»

24 августа текущего года Чижов был обеспокоен тем, что сложившееся в Севастополе положение дел с объектами культурного наследия может привести к негативным …


Развожаев сообщил, когда Генплан Севастополя будет внесён на рассмотрение Заксобрания
Развожаев сообщил, когда Генплан Севастополя будет внесён на рассмотрение Заксобрания

Генеральный план Севастополя может быть внесен на рассмотрение Законодательного собрания в первом квартале 2020, а не до конца текущего года. …


По подозрению в изнасиловании ребёнка задержан житель Нижнегорского района
По подозрению в изнасиловании ребёнка задержан житель Нижнегорского района

Уголовное дело возбуждено в отношении 39-летнего местного жителя, подозреваемого в изнасиловании 7-летней девочки. Установлено, что девочка вместе с младшим братом …


Житель Ижевска пилил краснокнижный можжевельник в природном заказнике
Житель Ижевска пилил краснокнижный можжевельник в природном заказнике

© “Вести Севастополь” 2018—2019.Все права защищены. Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-73826 выдано Роскомнадзором 28 сентября 2018 г. Учредитель: …


Владимир Соловьев попал в книгу рекордов Гиннеса
Владимир Соловьев попал в книгу рекордов Гиннеса

Российского телеведущего Владимира Соловьева внесли в Книгу рекордов Гиннесса за самое длительное пребывание в эфире в течение одной недели. Об …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты