Владимир Соловьев попал в книгу рекордов Гиннеса

Российского телеведущего Владимира Соловьева внесли в Книгу рекордов Гиннесса за самое длительное пребывание в эфире в течение одной недели. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Из информации следует, что с 18 по 24 марта 2019 года кадры с участием журналиста транслировали по телевидению на протяжении 25 часов 53 минут и 57 секунд.

Он пять дней подряд находился в прямом эфире не менее пяти часов в сутки в рамках своих передач «Кто против?» и «Вечер с Владимиром Соловьевым».

«Каждую минуту наших выпусков мы считали самостоятельно, если быть точнее — этим занималось независимое подразделение программной дирекции ВГТРК», — цитирует телеведущего ТАСС.

Ведущий рассказал, что записи копировали на файлообменник, сопровождали их документами, подтверждающими эфирные выходы, переводили на английский язык, заверяли апостилем и отправляли комиссии.

Соловьев более чем на четыре часа побил предыдущий рекорд, установленный японцем Монта Мино, который за неделю провел в телеэфире 21 час 42 минуты, пишет сайт aif.ru.

Соловьев — кандидат экономических наук. Он журналист, радио- и телеведущий, а также писатель, уточняет «Федеральное агентство новостей».

30 сентября свадьба в Дербенте (Республика Дагестан), организованная в День города в воскресенье на стадионе Нарын-Кала, попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая многонациональная свадьба и церемония с самым большим количеством гостей. В мероприятии приняли участие 30 пар, представляющие 16 дагестанских национальностей, а также более 10 тыс. гостей.

Источник: Газета Известия