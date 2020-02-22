Власти Азова рассказали подробности взрыва газа в жилом доме

22 февраля 2020     19
Власти Азова рассказали подробности взрыва газа в жилом доме

Взрыв газа в Азове (Ростовская область), в результате которого погибли два человека, произошел в квартире одного из них. Об этом рассказал глава городской администрации Владимир Ращупкин.

Погибшим было 71 и 92 года, газ взорвался в квартире младшего из них, сообщил чиновник ТАСС.

Дом мало пострадал, повреждена только одна квартира, несущие конструкции целы, отметил Ращупкин. Жильцы отказываются от эвакуации, но городская администрация убеждает их временно переселиться в муниципальную гостиницу, рассказал он.

Причиной ЧП могло стать неосторожное обращение с бытовым газом, но эта информация пока не подтверждена.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), сообщило региональное управление Следственного комитета.

Взрыв произошел в 10:55 по местному времени (совпадает с московским). Сообщалось, что помимо погибших два человека пострадали, Следственный комитет говорит об одном госпитализированном.

Источник: Газета Известия

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