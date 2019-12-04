Власти Биробиджана пообещали снизить громкость звуковых светофоров

4 декабря 2019     13
Власти Биробиджана пообещали снизить громкость звуковых светофоров

В Биробиджане до конца 2019 года перенастроят регулировщики на городских дорогах. Это пообещали в администрации в ответ на просьбы жителей и требования Роспотребнадзора снизить звук на специальных светофорах. Работами займется подрядная организация «Чистый город».

Как рассказал ИА EAOMedia и.о. первого заммэра Павел Былинкин, светофоры со звуковым извещателем были установлены в рамках муниципальной программы по предписанию прокуратуры и решению суда. Извещатели имеют сертификаты и изначально были настроены на заводе-изготовителе. После того, как администрация стала получать жалобы от жителей на «громкое пиликанье», на заводе нашли способ отрегулировать уровень звука.

У компании «Чистый город» есть специальное программное обеспечение, которое поможет отрегулировать уровень звука в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Ранее Роспотребнадзор заявил о намерении через суд добиться снижения уровня шума от регулировщиков. Специалисты выяснили, что звуки от светофоров проникают в квартиры даже сквозь закрытые окна.

Мэрии Биробиджана выдали предостережение о недопустимости нарушений санитарно-эпидемиологических требований к условиям проживания в жилых помещениях.

Источник: Газета Известия

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