Власти Воронежа направили более 11 млрд рублей на развитие города

Мэрия Воронежа направила в 2019 году 11,3 млрд рублей на инфраструктурное и экономическое развитие города. Эта сумма составляет 45% от расходов бюджета. Об этом стало известно после подведения итогов исполнения казны.

Общие расходы бюджета составили 25,5 млрд рублей. Из них на финансирование отраслей бюджетной сферы поступило 14,2 млрд рублей.

Что касается расходов на инфраструктуру, то деньги, в частности, направили на строительство четырех школ, двух пристроек к школам, трех физкультурных комплексов, двух спортзалов и шести детских садов. Также за счет бюджета отремонтировали футбольное поле и два стадиона.

На благоустройство парков и скверов потратили около 290 млн рублей. На обеспечение жильем молодых семей выделили 47 млн рублей, пишет ИА «Абирег».

17 февраля сообщалось, что власти Воронежа планируют строительство поликлиники на месте бывших яблоневых садов на Московском проспекте. Контракт оценивается в 1,37 млрд рублей.

Источник: Газета Известия