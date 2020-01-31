Власти ЕАО помогут возродить лабораторию подводных исследований

31 января 2020     18
Власти ЕАО помогут возродить лабораторию подводных исследований

Правительство ЕАО готово оказать помощь в возрождении единственной на Дальнем Востоке лаборатории подводных исследований и музея при ней. Вопрос обсуждался на встрече врио губернатора ЕАО Ростислава Гольдштейна с руководителем регионального отделения Русского географического общества и биробиджанского дайвинг-клуба «Сквалус» Владимира Шехтера.

По словам Шехтера, у регионального отделения сейчас нет возможности содержать лабораторию. Между тем, там находятся уникальные исторические экспонаты. Глава региона в ответ пообещал в ближайшее время посетить музей и на месте определиться, как власти могли бы помочь в сохранении лаборатории.

Как сообщает ИА EAOMedia, на встрече было принято решение о подписании соглашения о взаимодействии между РГО и правительством области. Кроме того, стало известно, что Гольдштейн возглавит попечительский совет.

Источник: Газета Известия

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