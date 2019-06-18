Власти Египта запретили похоронить Мурси на семейном кладбище

Египетские власти запретили хоронить бывшего президента страны Мухаммеда Мурси на семейном кладбище в мухафазе (провинции) Шаркия, сообщает агентство Reuters со ссылкой на сына экс-главы государства Абдуллу Мурси.

«Мы ничего не знаем о нем, с нами никто не связывался (по поводу похорон. — Ред.). Мы не знаем, удастся ли нам помолиться за него», — рассказал сын бывшего президента в понедельник, 17 июня.

Ранее стало известно, что Мухаммед Мурси скончался на 68-м году жизни от сердечного приступа. Отмечается, что у экс-лидера Египта была доброкачественная опухоль, и ему регулярно оказывалась медицинская помощь.

Мурси, отстраненный от власти в 2013 году, умер в зале суда во время слушаний по делу о шпионаже в понедельник, 17 июня. Ему было дано слово, после которого был объявлен перерыв. В этот момент бывший президент упал в обморок и умер, не приходя в сознание.

С момента отстранения от власти против Мурси были открыты пять уголовных дел. Так, в декабре 2017 года уголовный суд в Каире приговорил его к трем годам лишения свободы по делу об оскорблении судей. В сентябре того же года сообщалось, что апелляционный суд Египта подтвердил вердикт о пожизненном тюремном заключении для Мурси по обвинению в шпионаже в пользу Катара.

Источник: Газета Известия