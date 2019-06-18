Власти Египта запретили похоронить Мурси на семейном кладбище

18 июня 2019     10
Власти Египта запретили похоронить Мурси на семейном кладбище

Египетские власти запретили хоронить бывшего президента страны Мухаммеда Мурси на семейном кладбище в мухафазе (провинции) Шаркия, сообщает агентство Reuters со ссылкой на сына экс-главы государства Абдуллу Мурси.

«Мы ничего не знаем о нем, с нами никто не связывался (по поводу похорон. — Ред.). Мы не знаем, удастся ли нам помолиться за него», — рассказал сын бывшего президента в понедельник, 17 июня.

Ранее стало известно, что Мухаммед Мурси скончался на 68-м году жизни от сердечного приступа. Отмечается, что у экс-лидера Египта была доброкачественная опухоль, и ему регулярно оказывалась медицинская помощь.

Мурси, отстраненный от власти в 2013 году, умер в зале суда во время слушаний по делу о шпионаже в понедельник, 17 июня. Ему было дано слово, после которого был объявлен перерыв. В этот момент бывший президент упал в обморок и умер, не приходя в сознание.

С момента отстранения от власти против Мурси были открыты пять уголовных дел. Так, в декабре 2017 года уголовный суд в Каире приговорил его к трем годам лишения свободы по делу об оскорблении судей. В сентябре того же года сообщалось, что апелляционный суд Египта подтвердил вердикт о пожизненном тюремном заключении для Мурси по обвинению в шпионаже в пользу Катара.

Источник: Газета Известия

Сейчас читают:

В Госдуме озаботились проблемой ручек на ЕГЭ
В Госдуме озаботились проблемой ручек на ЕГЭ

Депутат Госдумы от Астраханской области Леонид Огуль предложил Минпросвещения централизованно покупать «правильные» ручки для ЕГЭ. Его слова приводит РИА Новости. …


Власти Египта запретили похоронить Мурси на семейном кладбище
Власти Египта запретили похоронить Мурси на семейном кладбище

Египетские власти запретили хоронить бывшего президента страны Мухаммеда Мурси на семейном кладбище в мухафазе (провинции) Шаркия, сообщает агентство Reuters со …


«Новая модель отношений»: как визит главы Китая в КНДР может повлиять на ситуацию на Корейском полуострове
«Новая модель отношений»: как визит главы Китая в КНДР может повлиять на ситуацию на Корейском полуострове

На этой неделе председатель КНР Си Цзиньпин прибудет с государственным визитом в КНДР. Это первая поездка китайского лидера в Северную …


Тимошенко уличила Гройсмана в коррупции
Тимошенко уличила Гройсмана в коррупции

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала премьер-министра Украины Владимира Гройсмана осуществить задуманные реформы. Об этом она заявила в эфире телеканала …


Названы главные злодеи в истории спорта
Названы главные злодеи в истории спорта

Уругвайский нападающий испанского футбольного клуба «Барселона» Луис Суарес возглавил топ-10 главных злодеев в истории спорта. Рейтинг был составлен слушателями подкаста …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты