Власти Иркутской области отчитались о выдаче жилья пострадавшим от паводков

29 ноября 2019     5
Власти Иркутской области отчитались о выдаче жилья пострадавшим от паводков

Новое жилье взамен утраченного при паводках в Иркутской области получили 11 тыс. человек и 4 тыс. семей. Об этом в пятницу, 29 ноября, заявил губернатор области Сергей Левченко.

«Они уже получили и въехали в новые квартиры», — цитирует его ТАСС.

В сообщении, опубликованном на портале правительства Иркутской области в четверг, говорится, что 4089 семей обеспечены свидетельствами на новое жилье на сумму 12 млрд рублей. Об этом заявил министр социального развития, опеки и попечительства области Владимир Родионов. По данным на 27 ноября, от пострадавших при паводках принято 6739 заявлений, а выдано 6587 свидетельств.

Летом в Иркутской области прошли две волны паводков. В результате стихии погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. За время паводка в регионе подтопило около 11 тыс. жилых домов, от наводнения пострадало более 45 тыс. человек. Наибольший ущерб понесли города Нижнеудинск и Тулун. 27 июня в регионе ввели режим ЧС. Позже наводнению присвоили статус ЧС федерального уровня.

В октябре вице-премьер Виталий Мутко заявил, что власти Иркутской области не справляются с ликвидацией последствий паводков, а опросы пострадавших в Тулуне и Нижнеудинске показали недовольство местных жителей работой властей по восстановлению инфраструктуры.

В ноябре активисты «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) провели мониторинг в пострадавших от паводка районах Иркутской области, согласно результатам которого большинство местных жителей не получили выплаты, что противоречит поручению президента № Пр-1815 п. 1, согласно которому пострадавшие должны были получить компенсацию до 25 сентября. После этого прокуратура начала проверку по факту выявленных нарушений прав пострадавших от наводнения.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Названы сроки экспертизы препарата «Фризиум» в России
Названы сроки экспертизы препарата «Фризиум» в России

Производитель «Фризиума» подал заявление на регистрацию препарата в России. Если не возникнет дополнительных вопросов к производителю, экспертиза лекарства может завершиться …


Власти Иркутской области отчитались о выдаче жилья пострадавшим от паводков
Власти Иркутской области отчитались о выдаче жилья пострадавшим от паводков

Новое жилье взамен утраченного при паводках в Иркутской области получили 11 тыс. человек и 4 тыс. семей. Об этом в …


Раскрыта тайна необъяснимого излучения из космоса
Раскрыта тайна необъяснимого излучения из космоса

Ученые Колумбийского университета объяснили происхождение загадочного космического излучения, которое приходит из областей, где расположены черные дыры и нейтронные звезды. Об …


NASA купит два места на кораблях «Союз» для полетов к МКС
NASA купит два места на кораблях «Союз» для полетов к МКС

Для полетов на Международную космическую станцию (МКС) NASA приобретет два места на российских кораблях «Союз». Об этом в пятницу, 29 …


Главный тренер клуба НХЛ признался в оскорблении игрока на расовой почве
Главный тренер клуба НХЛ признался в оскорблении игрока на расовой почве

02:15 Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флэймз» Билл Питерс, отстранённый от исполнения своих обязанностей несколькими днями ранее, …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты