Власти Иркутской области отчитались о выдаче жилья пострадавшим от паводков

Новое жилье взамен утраченного при паводках в Иркутской области получили 11 тыс. человек и 4 тыс. семей. Об этом в пятницу, 29 ноября, заявил губернатор области Сергей Левченко.

«Они уже получили и въехали в новые квартиры», — цитирует его ТАСС.

В сообщении, опубликованном на портале правительства Иркутской области в четверг, говорится, что 4089 семей обеспечены свидетельствами на новое жилье на сумму 12 млрд рублей. Об этом заявил министр социального развития, опеки и попечительства области Владимир Родионов. По данным на 27 ноября, от пострадавших при паводках принято 6739 заявлений, а выдано 6587 свидетельств.

Летом в Иркутской области прошли две волны паводков. В результате стихии погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. За время паводка в регионе подтопило около 11 тыс. жилых домов, от наводнения пострадало более 45 тыс. человек. Наибольший ущерб понесли города Нижнеудинск и Тулун. 27 июня в регионе ввели режим ЧС. Позже наводнению присвоили статус ЧС федерального уровня.

В октябре вице-премьер Виталий Мутко заявил, что власти Иркутской области не справляются с ликвидацией последствий паводков, а опросы пострадавших в Тулуне и Нижнеудинске показали недовольство местных жителей работой властей по восстановлению инфраструктуры.

В ноябре активисты «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) провели мониторинг в пострадавших от паводка районах Иркутской области, согласно результатам которого большинство местных жителей не получили выплаты, что противоречит поручению президента № Пр-1815 п. 1, согласно которому пострадавшие должны были получить компенсацию до 25 сентября. После этого прокуратура начала проверку по факту выявленных нарушений прав пострадавших от наводнения.

Источник: Газета Известия