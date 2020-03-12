Власти Киева расторгли договоры аренды с посольством России

Киевский городской совет расторг договоры с посольством России об аренде земельных участков, на которых планировалось строительство новых помещений для диппредставительства. Об этом сообщает «Укринформ».

Соответствующее решение принято в четверг, 12 марта.

Участки расположены на Подоле на улице Спасской, 13-15, Спасской, 14, и Боричев Току, 17, 19, 21.

Украина уволила посла в России Владимира Ельченко в декабре 2015 года, Москва своего посла в Киеве Михаила Зурабова — в июле 2016-го. В феврале 2020 года министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не возражает против возвращения послов. В украинском МИД ответили, что не планируют отправлять посла в Россию.

В конце февраля активисты в Киеве забросали лаптями российское посольство, протестуя против «оккупации» Крыма.

Источник: Лента.Ру