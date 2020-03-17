Власти Китая заявили о массовом завозе коронавируса из-за рубежа

17 марта 2020     18
Власти Китая заявили о массовом завозе коронавируса из-за рубежа

После объявления пандемии коронавируса граждане Китая, находившиеся за границей, начали массово возвращаться на родину. Из-за этого выросло количество ввозных случаев заболевания, сообщили власти КНР.

По данным государственного миграционного управления КНР, после объявления пандемии (11 марта) по наземным, воздушным и морским погранпереходам границу Китая в среднем в день пересекают 120 тысяч человек, передает «РИА Новости». Примерно 20 тыс. человек прибывают международными авиарейсами, и только около 10% из них — иностранцы, среди которых нет ни одного зараженного.

За последние сутки в стране зафиксирован 21 новый случай заражения. 20 из них — ввозные. Единственный внутренний случай зарегистрирован в Ухане.

Всего в стране отмечено 143 ввозных случая. Они уже представляют опасность для таких городов как Пекин и Шанхай.

Эпидемиологические службы Китая обнаружили ряд случаев, когда пассажиры перед вылетом принимали жаропонижающие и предоставляли недостоверную информацию о состоянии своего здоровья, в их отношении заведены уголовные дела. Для предотвращения таких ситуаций в дальнейшем для всех прибывающих введен обязательный 14-дневный карантин.

Эпидемия пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, началась в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. По данным Worldometer на 7:00 мск 17 марта, в мире заразились более 182 609 человек, вылечились 79 883 пациентов, а умер 7171 человек.

Источник: Газета Известия

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