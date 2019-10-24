Власти Москвы подсчитали количество поездок на машинах каршеринга

В Москве с начала этого года пользователи каршеринга совершили более 36 млн поездок. Об этом 24 октября сообщает агентство «Москва» со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

«Более 36 млн поездок совершили пользователи каршеринга за девять месяцев этого года. Это в 1,5 раза больше, чем за весь 2018 год. Всего с запуска сервиса в 2015 году пользователи брали автомобили в аренду 66,4 млн раз», — заявил Максим Ликсутов.

По словам Ликсутова, в результате того, что часть горожан отказывается от личного автотранспорта и пересаживается на автомобили каршеринга, снижается загруженность дорог, а водители экономят собственные средства.

На сегодняшний день в Москве насчитывается около 26 тыс. автомобилей каршеринга.

30 сентября сообщалось, что компания Nissan передала каршерингу «Яндекс.Драйв» 30 электромобилей Leaf, которые будут доступны клиентам сервиса в Москве.

Источник: Газета Известия