Власти проверят слова матери брошенных в Шереметьево детей о побоях

28 января 2020     10
Власти проверят слова матери брошенных в Шереметьево детей о побоях

Правоохранительные органы проведут проверку заявления матери оставленных в аэропорту Шереметьево детей о том, что их отец избивал ее. Об этом уполномоченная по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко сообщила «РИА Новости».

По ее словам, информацию о физическом насилии сейчас проверяют, также выясняется, почему женщина раньше не обращалась в полицию. Кроме того, Трегубенко отметила, что билеты из Москвы в Хабаровск для двух мальчиков уже куплены, сейчас решается вопрос по дате перевозки.

Ранее 27 января Ольга Пушкарева, мать двоих мальчиков, которых в аэропорту Шереметьево оставил отец, дала первое интервью, в котором рассказала об издевательствах со стороны супруга.

По ее словам, она много лет терпела пытки, которые устраивал ее муж, а также заявила, что готова вернуть своих детей, которых раньше не получалось забрать у супруга.

По данным Следственного комитета России 26 января мужчина со своими сыновьями пяти и восьми лет прибыл авиарейсом Хабаровск–Москва в аэропорт Шереметьево, где бросил детей, а сам скрылся. Как пишет РЕН ТВ, 41-летний Виктор Гаврилов оставил мальчикам свидетельства о рождении и записку с просьбой приютить их, так как, по его словам, из-за финансовых сложностей он не может содержать детей.

Позднее стало известно о том, что следствие возбудило дело в отношении отца по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»). Ему грозит до одного года лишения свободы.

Уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко заявила, что мать двух мальчиков, брошенных в аэропорту Шереметьево, не знала о планах отца оставить детей.

Источник: Газета Известия

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