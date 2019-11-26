Власти России и Китая обсудили 70 проектов на $112 млрд

26 ноября 2019     6
Власти России и Китая обсудили 70 проектов на $112 млрд

Межправительственная российско-китайская комиссия по инвестиционному сотрудничеству и Россиско-китайский консультационный комитет предпринимателей рассматривают 70 проектов на общую сумму $112 млрд. Об этом 26 ноября сообщили «РИА Новости».

Во вторник, 26 ноября делегация Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Российско-китайского инвестиционного фонда (РКИФ) приняла участие в ежегодном заседании межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству. С китайской стороны комиссию возглавляет вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэн, с российской — министр финансов Антон Силуанов.

По итогам заседания стороны одобрили дополнительные приоритетные инвестиционные проекты РФПИ к включению в перечень комиссии, в число которых входит создание крупнейшего игрока в сфере электронной торговли, строительство горно-обогатительного комбината на базе месторождений Кингашское и Верхнекингашское и привлечение китайского стратегического партнера — компании China Gold.

Также стороны договорились о создании Российско-Китайского научно-технологического фонда и Российско-Китайских фондов регионального сотрудничества.

17 сентября стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Китайская инвестиционная корпорация (CIC) объявили о создании Российско-китайского научно-технического инновационного фонда. Благодаря этому поддержкой могут пользоваться проекты, направленные на развитие новых технологий в основных отраслях экономики обеих стран с акцентом на рыночную коммерциализацию.

Источник: Газета Известия

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