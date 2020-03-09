Власти России прекратят занимать из-за паники на рынке

9 марта 2020     8
Власти России прекратят занимать из-за паники на рынке

Министерство финансов России прекратит проведение аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) на фоне паники на рынке, которая началась из-за резкого падения нефтяных котировок. Такой вывод можно сделать из сообщения на сайте ведомства, в котором связывается отсутствие необходимости занимать с рыночной конъюнктурой.

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11:09 — Сегодня

В ведомстве подчеркнули, что такие действия необходимы для стабилизации и исключения избыточного давления на долговой рынок. Вместо плановых заимствований власти предполагают использовать иные источники средств.

Также Минфин пообещал начать продажу иностранной валюты в случае, если стоимость российского сорта нефти Urals опустится ниже цены отсечения, которая на данный момент составляет 42,4 доллара за баррель.

Стоимость Urals рассчитывается исходя из цены на эталонный сорт Brent и дополнительного дисконта, который в последнее время находится на уровне двух долларов. После провала переговоров ОПЕК+ стоимость Brent рухнула до 35 долларов за баррель, курс рубля опустился до минимумов за четыре года.

Ранее заместитель гендиректора по инвестиционному анализу ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» Андрей Верников напомнил, что в настоящее время доля иностранных средств в ОФЗ достигла максимума — 34 процента. Инвесторы, чутко реагирующие на нефтяные котировки, могут устроить распродажу ценных бумаг, что окажет дополнительное давление на рубль. Однако отказ от новых заимствований может на какое-то время замедлить процесс.

В свою очередь Центробанк, помимо отказа от закупки валюты, не исключил задействование дополнительных инструментов, под которыми, скорее всего, повышение ключевой ставки.

Источник: Лента.Ру

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